Vlaanderen kende vorig jaar voor 17,7 miljard euro subsidies toe: Antwerpen trekt meeste geld naar zich toe

PolitiekEén jaar nadat de Vlaamse subsidiedatabank in het leven werd geroepen, weten we eindelijk hoeveel geld de Vlaamse regering jaarlijks uitdeelt: 17,8 miljard euro om precies te zijn. De provincie Antwerpen sleept bijna een kwart (23 procent) van alle centen in de wacht, Limburg en Vlaams-Brabant (elk 11 procent) krijgen het kleinste deel van de koek.

Het was jarenlang onduidelijk hoeveel subsidiegeld er nu precies aan welke doeleinden werd toegekend in Vlaanderen. Verschillende overheidsdepartementen werkten naast elkaar: niemand had echt nog het overzicht. Gewiekste organisaties konden van meerdere walletjes tegelijk eten. Maar het nieuwe subsidieregister, dat in essentie een databank is die alle 29.052 ontvangers in kaart brengt, geeft nu voor het eerst een doorkijk van de Vlaamse subsidiestromen.

Daaruit kan al één en ander uit afgeleid worden. Zo werden er in totaal 17,8 miljard euro aan subsidies toegekend in 2022, waarvan er 15,5 miljard ook al effectief werd uitbetaald. De provincie Antwerpen sleept 23 procent van alle centen in de wacht, gevolgd door de Brusselse regio (20 procent). Vlaams-Brabant en Limburg trekken aan het kortste eind met elk 11 procent. Ook op stedelijk niveau trekt Antwerpen het laken naar zich toe: de Stad Antwerpen strijkt jaarlijks 1,1 miljard euro op. Dat is meer dan het dubbele dan haar eerste achtervolger, de Stad Gent met 488 miljoen euro.

Doolhof

Het register is een doolhof van begunstigden: van energiebedrijven zoals Engie of TotalEnergies, over staalbedrijf ArcelorMittal, tot ook de bekende mediahuizen. Sommige organisaties keren regelmatig terug in de databank: Natuurpunt bijvoorbeeld raapt 66 verschillende subsidies op, het Katholiek Onderwijs passeert zelfs 212 keer lang de kassa.

Voor bevoegd minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) is dit een startpunt. Hij kondigt nu strengere controles aan: “De grote meerwaarde van het subsidieregister is dat we het kunnen koppelen aan verstrengde controles op die subsidies. Met dat verstrengd controlemechanisme voeren we gedetailleerde controles, zodat we eventuele malversaties kunnen vermijden. We zien zo strenger toe op alle elementen in het proces: van de aanvraag tot de subsidie, over de uitbetaling, tot de controle achteraf van de subsidie.”

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) juicht deze eerste stap toe, maar stelt tegelijk voor om verder te gaan: “Dit volstaat niet om af te raken van de historische Vlaamse subsidieziekte. Minister Diependaele heeft de verdienste om de zogenaamde ‘uitgaventoetsen’ te lanceren. Die zorgen ervoor dat subsidies grondig geëvalueerd worden en kunnen verdwijnen. Maar voorlopig worden die uitgaventoetsen veel te beperkt ingezet. Er zijn momenteel maar een twintigtal uitgaven die grondig onder de loep worden genomen. De Vlaamse regering zou eigenlijk heel deze subsidieberg moeten onderwerpen aan zulke uitgaventoetsen, ook wanneer het over heilige huisjes van uitgaven gaat die al decennia blijven voortbestaan.”