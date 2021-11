Vlaanderen is koploper van Europa met recycleren

In 2014 bestonden materialen voor consumptie voor 15,9 procent uit secundaire grondstoffen. In 2016 ging het om 19 procent, en in 2018 steeg het percentage naar 20,7 procent. “Dat is een goede vooruitgang”, zegt Luc Alaerts, manager van het Steunpunt Circulaire Economie. Het Steunpunt Circulaire Economie, dat onderzoekers van verschillende universiteiten verenigt, komt tot zijn conclusies door vijf jaar aan onderzoek te bundelen in een online monitor. Aan de hand van meer dan 110 indicatoren is nagegaan hoe ver Vlaanderen staat op vlak van circulaire economie. “De monitor is het startpunt voor verdere beleidskeuzes”, stelt Alaerts.

“Maar het is belangrijk om ook breder te kijken: hoe goed is de kwaliteit van die secundaire materialen? Volgende stappen zijn bovendien nodig: het delen van producten wordt belangrijk”, gaat Alaerts verder. Ook de afvalstromen verminderen, op het niveau van de gezinnen. Een Vlaming produceerde in 2019 gemiddeld 143,5 kilogram restafval, in 2013 was dat nog 158,6 kilogram. Het streefdoel van de Vlaamse overheid is om naar 100 kilogram tegen 2030 te gaan. “Dat is nog een lange weg, blijven focussen is dus belangrijk”, sluit de manager van van het Steunpunt Circulaire Economie af.