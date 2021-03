Vlaanderen investeert 9,1 miljard euro in woningbouw

De helft minder exposanten, maar verbouw­koorts blijft: digitale editie van Batibouw van start

26 februari De baksteen in onze maag? Die moeten we dit jaar toch binnen onze eigen vier muren zien te verteren. Batibouw gààt door, al start die morgen enkel in virtuele versie. “Een dakpan wil je in het echt zien, dat beseffen we. Dit wordt een uitdaging”, klinkt het.