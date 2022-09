Vlaanderen in beroep tegen nieuwe vergunning luchthaven Luik

Vlaanderen gaat in beroep tegen de uitbreiding van de luchthaven in Luik. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is de impact die de uitbreiding van de luchthaven op Vlaanderen zal hebben onvoldoende onderzocht. “Vanuit Vlaanderen hebben we in het voorjaar al onze opmerkingen en bezorgdheden aan de Waalse overheid bezorgd, maar daar wordt in deze vergunning op geen enkele manier rekening mee gehouden”, stelt de Limburgse N-VA-minister.