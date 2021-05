Vlaanderen heeft plan klaar om grote droogte te counteren: desnoods kopen we water in Nederland

TreinTram­Bus ontgoo­cheld over "schamele" relancemid­de­len voor Vlaams openbaar vervoer

3 mei TreinTramBus is ontgoocheld over het “schamele geld” dat in de coronapot voorzien is voor de verbetering van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Dat meldt de reizigersorganisatie vandaag.