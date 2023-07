Vlaanderen heeft hoogste kind-begeleiderratio in kinderopvang: “Verlagen van de ratio moet”

Een internationale benchmark naar de kind-begeleiderratio in de kinderopvang bevestigt wat velen al aanvoelden: Vlaanderen heeft met 1 begeleider per 9 (of 8) kinderen de hoogste ratio. Uit een onderzoek van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) blijkt dat de ratio elders op maximaal 3 tot 8 kinderen ligt. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits belooft er rekening mee te houden. “We kunnen niet anders dan besluiten dat we het pad naar de verlaging van de ratio moeten inzetten”, aldus Crevits.

Een van de centrale aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang was om de kind-begeleiderratio, zeg maar het aantal kinderen per begeleider, te verlagen. De huidige ratio van 8 of 9 kinderen per begeleider ligt al langer onder vuur. De verlaging van de ratio moet volgens de aanbeveling van de commissie gebeuren op basis van een internationale benchmarking.

Die benchmark is nu klaar en werd dinsdag in het Vlaams Parlement toegelicht door Eveline Teppers en Tine Van Regenmortel van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA-KU Leuven). In de benchmark wordt de situatie in Vlaanderen vergeleken met 10 andere landen (en regio’s), gaande van Nederland en Frankrijk, maar ook met Wallonië en de Duitse deelstaat Berlijn.

Wat blijkt? Vlaanderen heeft met een ratio van maximaal 9 kinderen per begeleider in de groepsopvang en 8 in de gezinsopvang (onthaalouders) de hoogste wettelijke ratio. Elders varieert het maximum van 3 tot 8 in de groepsopvang en van 4 tot 5 in de gezinsopvang. Ook de maximale groepsgrootte in de groepsopvang ligt in Vlaanderen met 18 hoger dan elders, waar het aantal varieert tussen 6 en 16 kinderen.

Leeftijdsdifferentiatie

De onderzoekers hebben een aantal duidelijke aanbevelingen. Zo pleiten ze voor een verlaging van de kind-begeleiderratio, al plakken ze daar zelf geen cijfer op. Verder pleiten ze voor een systeem met leeftijdsdifferentiatie, waarbij er “extra aandacht wordt gegeven aan de jongste kinderen, met name baby’s”. Zo zou er, zoals in andere landen, een lagere ratio kunnen gelden voor jonge kinderen. De onderzoekers pleiten er ook voor rekening te houden met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo zouden kinderen met zorgnoden bijvoorbeeld zwaarder kunnen doorwegen in de berekening van de ratio.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) spreekt van een “heel belangrijk onderzoek”. “We kunnen niet anders dan besluiten dat het pad naar het verlagen van de ratio moet ingezet worden”, aldus Crevits. De CD&V-minister wil op basis van deze studie (en nog andere verwachte studies) het debat aangaan binnen de regering. Bij de begrotingsopmaak in september wordt meer duidelijkheid verwacht.

Volledig scherm Hilde Crevits (CD&V) Viceminister President van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. © Photo News