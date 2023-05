“Vlaanderen heeft gewoon een probleem met Brussel”: Rachid Madrane (PS), die 17.000 euro meer verdient dan de premier, verdedigt zich

“Ik ben niet de best betaalde politicus in België”, zo verdedigt Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) zich nadat deze krant onthulde dat hij - tegen de afspraken in - 17.000 euro meer verdient dan de premier . “Ik kan er niet meer tegen als sommige Vlamingen Brussel de les komen spellen.”

243.270 euro, zoveel verdient de voorzitter van het Brussels Parlement op jaarbasis. Dat is bijna 17.000 euro meer dan zijn partijgenoot Eliane Tillieux, die één symbolische euro meer verdient dan eerste minister Alexander De Croo (Open Vld). De laatste jaren werd stevig geknipt in beide weddes, maar in het Brussels Parlement was er geen akkoord om te besparen en door de automatische indexering schoten hun parlementaire vergoedingen verder de hoogte in.

Het cijfer dat HLN naar buiten bracht, werd bevestigd door de ‘cel transparantie’ in het Brussels Parlement, maar toch trekt Madrane dat bedrag in twijfel. “Ik heb mijn functie niet gekozen, en ook mijn salaris niet, dat is bij wet vastgelegd”, aldus de socialist bij de nieuwszender LN24.

Vlaanderen zegt regelmatig dat Brussel slecht wordt bestuurd, maar in werkelijk­heid is het probleem dat ze niet van hun hoofdstad houden Rachid Madrane, Brussels Parlementsvoorzitter

Madrane verdedigt zich door te beweren dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) meer verdient dan hem. “Ik ben niet de best betaalde politicus in België”, houdt hij vol, maar de PS’er zwaaide in de Franstalige pers met cijfers uit 2021. Deze krant bracht recent het loon van de parlementsvoorzitter naar buiten op basis van cijfers uit 2022. In juni worden de fiscale aangiftes van 2022 ingediend, maar HLN kon dus al enkele cijfers bekijken.

De socialist verwijt deze krant aan ‘Brussel-bashing’ te doen. “Vlaanderen zegt regelmatig dat Brussel slecht wordt bestuurd, dat we niet weten hoe we moeten besturen, dat we te veel volksvertegenwoordigers hebben, maar Vlaanderen vergeet dat het politieke model in Brussel net ingewikkelder is geworden omdat het speciale vergoedingen vroeg voor de Nederlandstalige Brusselaars.” Volgens Madrane heeft Vlaanderen “gewoon een probleem met de hoofdstad”. “Ik kan er niet meer tegen dat sommige Vlamingen Brussel de les komen spellen. In werkelijkheid is hun probleem dat ze niet van hun hoofdstad houden.”