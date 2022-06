Vlaanderen haalt doelstelling verkeersdoden niet en verlegt lat dan maar

De Vlaamse regering speelt met cijfers in haar strijd tegen verkeersdoden. Dat blijkt uit een rapport van het Rekenhof. Terwijl er voor 2030 eerst naar 133 verkeersslachtoffers werd gestreefd, is die doelstelling nu opgetrokken naar 158 doden.

Vlaanderen verbindt zich Europees aan een halvering van het aantal verkeersslachtoffers tegen 2030. Het Verkeersveiligheidsplan stelde in 2016 een streefcijfer van 133 doden voorop. In 2021 liet de Vlaamse regering die doelstelling vallen en werd de ambitie bijgesteld: naar maximaal 158 doden. Ter vergelijking: in coronajaar 2020 stond de teller op 254. Ook de doelstelling in verband met zwaargewonde slachtoffers werd opgetrokken: van 1.000 naar 1.237.

Vrijheid na corona

Dat er op de Vlaamse wegen plots 25 extra dodelijke slachtoffers ‘mogen’ vallen, komt omdat er in dat laatste Verkeersveiligheidsplan met een nieuw referentiepunt wordt gewerkt: het jaar 2019, waarin 315 doden vielen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Rekenhof, een onafhankelijk orgaan dat overheidsuitgaven controleert. In zijn rapport evalueert het de Vlaamse inspanningen rond verkeersveiligheid. “Hoewel het nog zeer zware inspanningen zal vergen om ‘Vision Zero’ (de Europese ambitie om tegen 2050 het aantal doden op de weg naar nul te herleiden, red.) te bereiken, reduceerde het recentste Verkeersveiligheidsplan de tussentijdse doelstellingen. Het streefcijfer voor 2030 wordt bijgesteld naar een minder ambitieus doel”, schrijft het Rekenhof. Vrij vertaald: er is nog veel werk voor de boeg en toch verlaagt de Vlaamse regering de lat.

Quote We zien overal in Europa dezelfde tendensen. Mensen ervaren na corona opnieuw een soort van vrijheid en dat vertaalt zich helaas in meer verkeersdo­den. Stef Willems, woordvoerder van het verkeersinstituut VIAS

Dat Vlaanderen zijn doelstellingen mildert, is opmerkelijk. Des te meer gezien het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de eerste drie maanden van dit jaar al 50 procent hoger ligt dan in dezelfde periode van 2021. “We zien overal in Europa dezelfde tendensen. Mensen ervaren na corona opnieuw een soort van vrijheid en dat vertaalt zich helaas in meer verkeersdoden”, stelt Stef Willems, woordvoerder van het verkeersinstituut VIAS.

Buurlanden doen het beter

Ook België scoort nog altijd slecht. In 2019 telde ons land 56 verkeersdoden per miljoen inwoners. Dat is een pak slechter dan de buurlanden en ruim onder het Europese gemiddelde. Nederland noteerde bijvoorbeeld 36 en Duitsland 37. “We boeken niet genoeg vooruitgang. Duitsland en Nederland doen het beduidend beter dan ons”, zegt Willems.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) ontkent dat Vlaanderen niet ambitieus is. “Meer nog, we willen geen voetgangers- en fietsdoden meer tegen 2040”, klinkt het bij haar woordvoerder.

“We spreken hier over mensenlevens”, zegt Stef Willems nog. “Elke dode die niet in de statistieken komt, is een mensenleven niet genomen door het verkeer. Onze doelstellingen moeten zo ambitieus mogelijk zijn.”