Vlaanderen geeft 71 miljoen euro schadevergoeding na droge zomer 2019

In totaal werden er in Vlaanderen 1.228 aanvragen tijdig ingediend. Alles samengeteld zijn die goed voor een geschatte schade van ruim 71 miljoen euro. Liefst 56 procent daarvan bevindt zich in Limburg, wat neerkomt op 39.801.671 euro aan schade verdeeld over 366 dossiers. In Vlaams-Brabant werd voor 20.280.943 euro schade geleden, in West-Vlaanderen 8.581.207 euro, in Oost-Vlaanderen 2.103.870 euro en in Antwerpen 409.660 euro.