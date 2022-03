Vlaanderen geeft 1.000 euro aan steden en gemeenten per opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen

Wanneer mensen naar ons land vluchten, komen ze normaal gezien in een asielprocedure terecht. In afwachting van hun asielaanvraag worden ze dan door Fedasil opgevangen in een asielcentrum. Donderdag spraken de Europese lidstaten echter af dat Oekraïense vluchtelingen deze asielprocedure niet moeten doorlopen. Aan de hand van een tijdelijke beschermingsrichtlijn krijgen Oekraïners gedurende een periode van één jaar automatisch recht op verblijf , werk en onderwijs. Deze periode kan tweemaal verlengd worden met één jaar.

Dit heeft als gevolg dat de Oekraïense burgers die naar ons land vluchten niet in een asielcentrum, maar rechtstreeks bij onze Vlaamse steden en gemeenten terechtkomen. Oekraïners dienen zich aan te melden aan het Jules Bordet-ziekenhuis in Brussel waar ze door Fedasil worden geregistreerd en gescreend. Nadien worden ze doorverwezen naar de lokale besturen waar er plaats is. Vanuit de federale regering werd alvast de campagne #PlekVrij gelanceerd waarbij burgers kunnen aangeven dat zij bereid zijn om een Oekraïense vluchteling op te vangen. Daarnaast is het ook noodzakelijk om samen met de lokale besturen te voorzien in duurzame opvangplaatsen.

“Vlaanderen heeft altijd klaar gestaan, in elke crisis, en dat zullen we nu ook doen”, zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). “Zowel vanuit Wonen, als vanuit Begroting voorzien we Vlaamse ondersteuning. Concreet betekent dit dat we voor de lokale besturen 1.000 euro gaan voorzien, eenmalig en per beschikbare plaats. Met de onderliggende voorwaarde dat deze opvangplaats voor minimum 3 maanden wordt voorzien. Daarnaast zorgen we ervoor dat een bijwoonst van een vluchteling, geen impact zal hebben op de uitkering van de bewoners die de woonplaats aanbieden. En ten slotte gaan we ervoor zorgen dat we het verhuren van sociale woningen die leegstaan in afwachting van renovatie, maximaal zullen faciliteren voor deze doelgroep van vluchtelingen.”