‘Vlaanderen gaat in 2022 screenen naar ziekte baby Pia’

Een op de acht zorgverle­ners Vlaamse woonzorg­cen­tra weigert coronavac­cin

13:12 Een op de acht zorgverleners in de Vlaamse woonzorgcentra heeft voorlopig een coronavaccin geweigerd. Dat blijkt uit gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Brussel is koploper met een op de vijf die een vaccin weigert, Oost-Vlaanderen scoort dan weer het best met een op de tien die geen vaccin wenst.