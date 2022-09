Vlaanderen en Brussel botsen over geluidshinder in Zaventem: “Een echte oorlogsdaad”

Wiskunde, wetenschap­pen en technolo­gie goed voor vijfde van diploma's hoger onderwijs, minder dan gemiddelde in Europa

Het aandeel afgeleverde diploma’s in wiskunde, wetenschappen of een technologische richting bedroeg in 2020 in Vlaanderen 19 procent van het totaal aantal afgeleverde diploma’s in het hoger onderwijs. Dat aandeel steeg met ongeveer 1 procentpunt tussen 2015 en 2019, en daalde heel beperkt in 2020, zo blijkt dinsdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

