Vlaanderen eist half miljard euro terug van federale overheid na misrekening

Slangen op maandag. Als Le Pen het pleit had gewonnen, kon Europa van een leeg blad beginnen. Weg, hervonden Europese eenheid

Heel Europa keek dit weekend mee over de schouder van het Franse volk. Als Marine Le Pen het pleit gewonnen had van Macron, kon Europa van een leeg blad beginnen. Weg hervonden Europese eenheid. En een Frans president kan misschien niet zoveel uitrichten als hij of zij geen meerderheid in het parlement achter zich krijgt. Maar een Europa, dat met unanimiteit zijn belangrijkste beslissingen neemt, had zijn tanden in dat geval in een glas water naast het bed mogen zetten.

25 april