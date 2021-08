Vlaanderen doneert 150.000 dosissen AstraZeneca aan minder bedeelde regio's in de wereld

De vaccinatiecampagne in Vlaanderen loopt als een trein. Negen op de tien volwassen Vlamingen hebben al minstens een eerste dosis gekregen , net geen 83 procent van de volwassenen is volledig ingeënt. Op dit moment worden ook de 12- tot 17-jarigen volop gevaccineerd.

Omdat België, via de Europese aankoopprocedure, ingetekend heeft op veel meer dosissen dan het nodig heeft, en het contract met AstraZeneca niet werd verlengd, heeft Vlaanderen momenteel zo'n 150.000 doses op overschot. Twee derde daarvan is onmiddellijk beschikbaar, de overige 50.000 worden nog opzij gehouden voor eventuele operationele en/of logistieke problemen. Zowat 120.000 Vlamingen moeten namelijk nog een tweede AstraZeneca-prik krijgen.

De 150.000 dosissen zullen in twee tijden gedoneerd worden aan minder bedeelde landen in de wereld. Dat gebeurt niet via het Covax-programma, omdat de doses al in ons land aanwezig zijn. De schenking dient dan ook via bilaterale overeenkomsten te gebeuren. Daarom is de precieze bestemming op dit moment nog onduidelijk.