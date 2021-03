Vlaanderen diende meer dan 73 procent ontvangen vaccins toe, Brussel nog maar 40 procent

In Vlaanderen is 96 procent van de ontvangen Pfizer-vaccins toegediend. Bij de andere vaccins ligt dat cijfer nog veel lager: 30 procent van de geleverde Moderna-vaccins is gezet, bij AstraZeneca is dat nog maar 19 procent. In totaal gaat het in Vlaanderen om 73 procent van de geleverde vaccins die zijn toegediend, terwijl dat in Brussel bijvoorbeeld maar 40 procent is. Dat blijkt uit een analyse van de nieuwe leveringscijfers van het federaal agentschap voor de geneesmiddelen FAGG.

Het FAGG heeft vandaag voor de eerste keer gemeld hoeveel vaccins er in totaal al aan België zijn geleverd. Tot nu toe waren er enkel totaalcijfers beschikbaar hoeveel er vanuit de centrale hub waren verdeeld richting de deelstaten vooraleer de vaccins zouden worden toegediend. Het gaat om cijfers tot en met afgelopen zondag.

In de cijfers is ook een verdeling per regio opgemaakt. Vlaanderen kreeg in totaal al 713.040 vaccins geleverd, tegenover 384.775 voor Wallonië, 121.795 voor Brussel en 11.305 voor de Duitstalige gemeenschap. Vlaanderen kreeg op die manier 57,9 procent van de vaccins, Wallonië 31,2 procent, Brussel 9,9 procent en de Duitstalige gemeenschap 0,92 procent.

Vlaanderen diende volgens de meest recente cijfers van Sciensano ongeveer 525.000 vaccins toe, wat neerkomt op meer dan 73,5 procent. Dat is veel meer dan de andere deelstaten. In Wallonië zit 61 procent van de geleverde vaccins al in een arm, maar in Brussel is dat nog geen 40 procent. In de Duitstalige gemeenschap gaat het om 42 procent.

96 procent Pfizer-vaccins toegediend

Vlaanderen is de enige deelstaat die in zijn eigen teller van het aantal toegediende vaccins een onderscheid maakt per type vaccin. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid, 96,01 procent, van de geleverde Pfizer-vaccins, al toegediend is. Die vaccins werden de voorbije weken vooral toegediend in de Vlaamse woonzorgcentra, en sinds twee weken ook in de ziekenhuizen. Vanaf volgende week worden ze ook in de vaccinatiecentra ingezet.

Van het Moderna-vaccin is nog maar 30,36 procent van de geleverde dosissen toegediend. Daar moet er deze week een versnelling komen met meer toedieningen in de ziekenhuizen. De grootse groep nog niet-toegediende vaccins zijn die van AstraZeneca. Daar kreeg Vlaanderen er 166.400 van geleverd, waarvan er nog ‘maar’ 32.367 zijn toegediend, goed voor 19,45 procent. Die vaccins zijn dan ook vooral bedoeld voor de vaccinatiecentra, waar ze weliswaar zijn ingepland voor deze week en de komende weken.

Deze week kwart miljoen nieuwe vaccins

In totaal kreeg België ondertussen 1.280.543 vaccins geleverd, aldus de taskforce Vaccinatie. Het FAGG geeft zelf een cijfer van 1.253.145, en het verschil zit in het feit dat er in de eerste drie leveringen van Pfizer een zesde dosis per flacon gehaald kon worden, terwijl er toen nog met vijf gerekend werd. Het FAGG rekent voor die leveringen nog op de officiële vijf, de taksforce op zes dossisen per flacon. Van de 1.253.145 dosissen zijn er 1.230.915 toegekend aan de deelstaten. Het verschil van 22.230 dosissen omvat de “noodvoorraad”.

Deze week komen er nog 114.660 Pfizer-vaccins bij, en 148.800 van AstraZeneca. Mogelijk volgt er de komende dagen een nieuwe vaccinatiestrategie, als er officieel beslist zal worden dat het AstraZeneca-vaccin ook voor 55-plussers gebruikt zal worden en als er meer tijd tussen de twee dosissen van het Pfizer-vaccin gelaten zal worden.

