Vlaanderen denkt na over coronapaspoort, “maar niet voor iets kleinschaligs als café- of restaurantbezoek”

Wouter Beke herhaalde woensdagnamiddag in het Vlaams parlement dat hij voorstander is van de invoering van een coronapas, die aangeeft of iemand gevaccineerd is, dan wel antilichamen heeft of negatief is getest. Die moet dan wel worden gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo moet iedereen de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren.



Beke wil het instrument ook enkel inzetten voor grootschaliger evenementen. “Als je dat niet gecontroleerd organiseert, dreigen er immers veel negatieve gevolgen”, aldus de minister. Hij wil de pas niet gebruiken voor iets kleinschaligs als een bezoek aan café of restaurant, zoals Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) al voorstelde. CD&V-partijvoorzitter Joachim Coens voegde daar in Terzake op Canvas nog aan toe dat een coronapas vooral nut heeft in een internationale context. “Het normale functioneren, het heropstarten van activiteiten, mag niet afhankelijk zijn van een certificaat”, klonk het.