Vlaanderen brengt honderden overbodige uitgaven in kaart

Overheids­fi­nan­ciën volgen economi­sche relance niet: “Nieuwe belastin­gen zijn echter niet aan de orde”

8 juli “Wat mij betreft, zijn meerinkomsten via nieuwe belastingen niet aan de orde. We leven al in één van de landen met de hoogste belastingdruk. Dat zou dus niet de juiste keuze zijn, ook niet voor onze economische groei.” Dat zegt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) in een reactie op het SERV-rapport. Volgens de sociale partners, die verenigd zijn in die Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, volgen de overheidsfinanciën de economische relance niet voldoende.