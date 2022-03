Vlaanderen biedt Oekraïense vluchtelingen tbc-screening en vaccinaties aan

Onderzoek naar dood van baby in centrum voor kinderen met beperking in Deurne: kindje zou gestikt zijn in ballon

Het Antwerpse gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van de negentien maanden oude baby Camille in een centrum voor kinderen met een beperking van 0 tot 6 jaar in Deurne vorige week. Dat bevestigt het parket. Het kindje zou zijn gestikt in een ballon.

10:51