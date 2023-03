Vlaanderen bereidt zich voor op mogelijke toename Oekraïense vluchtelingen

Is dit dé gelukswin­kel van de Antwerpse zuidrand? Na eerdere miljoenen­winst gaat nu ook koppel er met Lot­to-Jack­pot 2,2 miljoen euro aan de haal

Is krantenwinkel Trizan in Wommelgem dé winkel voor lottowinnaars in onze omstreken? Zo lijkt het wel: in 2016 ging er een bedrag van 1,6 miljoen euro over hun toonbank, vandaag een van 2,2 miljoen. “Zeer zeldzaam”, aldus de Nationale Loterij. De winnaars reageerden, en maken zich alvast een pak minder zorgen: “We stappen nooit meer met een verkeerd been uit bed.”