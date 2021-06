Vlaamse zwemwateren krijgen prima rapport: meer dan 8 op de 10 hebben uitstekende kwaliteit

Goed nieuws: de officiële zwemzones aan de kust en in het binnenland krijgen goede punten. Dat blijkt uit het Rapport Zwemwaterkwaliteit 2020 van de Europese Commissie. “75 van de 88 officiële zwemwateren in Vlaanderen hebben een uitstekende waterkwaliteit. In 2020 waren er ook minder tijdelijke zwemverboden nodig vanwege een overschrijding van bacteriologische normen of blauwalgen", zegt Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Elk jaar onderzoekt het Europees Milieuagentschap (EEA) in samenwerking met de Europese Commissie de zwemwaterkwaliteit van de officiële zwemzones van Europa. In 2020 telde Vlaanderen 88 officiële zwemwateren: 41 badzones aan de kust en 47 zwemwateren in het binnenland. De overgrote meerderheid kan uitstekende cijfers voorleggen.

In totaal scoorde 81,4 procent van de geteste zwemwateren in België uitstekend, geen enkele zwemzone testte ondermaats. Vooral het kustwater haalt een hoge score met 95,1 procent. In vergelijking met andere landen scoort België gemiddeld. Cyprus is beste leerling van de klas en kan zelfs een score van 100 procent voorleggen.

Zwemverbod nog altijd mogelijk

Ondanks de algemeen hoge kwaliteit, kunnen zwemwateren toch tijdelijk afgesloten worden wanneer de bacteriologische normen overschreden worden of blauwalgen (cyanobacteriën) aanwezig zijn. Vooral naar het einde van de zomer toe - wanneer de temperatuur van het water het hoogst is en het waterpeil in vijvers vaak het laagst - stijgt het aantal locaties die de normen overschrijden.

In 2020 waren er drie zwemverboden vanwege het niet halen van de bacteriologische normen en vijf wegens de aanwezigheid van blauwalgen. Ter vergelijking: in 2019 waren dat er nog vijf door een normoverschrijding en elf door blauwalgen, in 2018 zelfs zestien wegens blauwalgen.

Nog werk aan de winkel

Vorig jaar lag het percentage uitstekend scorende zwemwateren in België net iets hoger met 85,2 procent en ook in 2018 en 2017 scoorde de Belgische zwemwateren beter. "Op termijn moeten we zwemmen in open lucht op veel meer locaties mogelijk maken. Maar voor onze inwoners, onze toeristen en mezelf is het een hele geruststelling en goed nieuws dat alvast onze zwemwateren van uitstekende kwaliteit zijn", reageert minister Demir. "Proper water is goed en veilig zwemwater, maar het is ook een garantie voor zuiver grondwater, een gezonde bodem en veel biodiversiteit."