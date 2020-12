Vlaamse zorgverleners schrijven open brief over gebrek aan premie: “Is het werk van sommige van onze collega's minder waard dan dat van andere?”

Het personeel van de federale zorgsector krijgt tot 8 procent opslag, daarnaast nog een eenmalige premie. Ook de Brusselse en de Waalse zorgverleners krijgen een premie. Maar zorgkundigen in de Vlaamse woonzorgcentra vallen uit de boot, zo schrijven ze zelf in een open brief : “Is het werk van sommige van onze collega’s minder waard dan dat van andere?”. De brief telt inmiddels meer dan 1.000 handtekeningen.

“Als eerste kwam er een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto. Deze premie was er eerst alleen voor het ziekenhuispersoneel, en is door de druk nu ook uitgebreid naar andere sectoren van de zorg: de thuiszorg, de psychiatrie, en in Brussel en Wallonië ook het personeel van de woonzorgcentra, de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg”, zo staat te lezen in de open brief die gericht is aan alle negen ministers van Volksgezondheid die ons land telt. “Wij zijn er blij mee. Maar niet alle werknemers van de zorg krijgen een premie”, schrijven ze vervolgens.

Niet alleen de Vlaamse zorgverleners in woonzorgcentra zijn vergeten volgens de ondertekenaars van de brief. “Wie de eerste golf meemaakte en sindsdien ziek geworden is of ondertussen met pensioen is gegaan, krijgt geen premie. Het bedrag van de premie is verschillend voor voltijdse en deeltijdse werknemers, ook al maken we allemaal overuren.”

“Dezelfde premie voor iedereen in de zorg”

Dat er een verschil wordt gemaakt tussen de verschillende sectoren is oneerlijk, zo vinden de zorgverleners die de brief schreven en ondertekenden. “Waarom dit verschil in behandeling? Is het werk van sommige van onze collega’s minder waard dan dat van andere? We vragen om hetzelfde respect en dezelfde erkenning voor ieder van ons. En het begint met een heel eenvoudig verzoek: we willen dezelfde premie voor iedereen in de zorg, verzorgend alsook ondersteunend personeel.”

Vervolgens merken de zorgverleners op dat de eenmalige premie geen problemen zal oplossen. “Er is meer personeel en een hoger loon nodig. De personeelsnormen moeten herzien worden, die zijn in België laag in vergelijking met andere landen. We hebben een pensioen nodig op 60 jaar (we houden het niet vol tot 67!).”

“Tot slot, ons derde punt. Het blijkt - nog eens - dat het allemaal beter zou werken met één minister van Volksgezondheid, in plaats van negen. De lonen en werkingsmiddelen van de andere ministers kunnen dan gebruikt worden voor de zorg zelf. Maak er werk van, het zou een grote stap vooruit zijn”, zo wordt besloten in de brief die al meer dan 1.000 keer werd ondertekend door gelijkgezinden.

577 miljoen euro voor personeel in Vlaamse zorgsector

Gezien de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor de subsidiëring van woonzorgcentra krijgen de zorgverleners die er werken inderdaad geen premie van de federale overheid. Wel beloofde de Vlaamse regering om jaarlijks 577 miljoen euro extra vrij te maken voor het personeel van de zorgsector. Dat komt neer op een loonsverhoging tot wel 6 procent vanaf 1 januari.

Het federale zorgpersoneel (onder meer de zorgverleners die in ziekenhuizen werken) moeten tot juni of zelfs juli wachten op hun loonsverhoging. Op die manier kan de Vlaamse regering de premie van de federale overheid min of meer compenseren.