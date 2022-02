Vlaamse Zorginspectie neemt Orpea-rusthuizen onder de loep

Vijf onaangekon­dig­de inspecties in rusthuizen van Orpea in Wallonië

Donderdag zijn in Wallonië onaangekondigde inspecties uitgevoerd in vijf rusthuizen van de Franse privégroep Orpea. De inspecties kwamen er naar aanleiding van onthullingen in het boek "Les fossoyeurs", dat misbruik in de vestigingen van deze groep in Frankrijk aan de kaak stelt.

