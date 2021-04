Vlaamse YouTuber probeert hele nacht avondklok te omzeilen: “Vooral in het begin veel schrik gehad”

BinnenlandDe Vlaamse Youtuber Nicolas Baeke (21) test voor zijn YouTube-reeks ‘Is dat mogelijk’ uit of de avondklok te omzeilen valt. De suggestie kwam van één van zijn abonnees. “In het begin had ik veel stress, omdat het echt balen zou zijn om vijf minuten na de avondklok al gepakt te worden.”, aldus Nicholas.

Van middernacht tot vijf uur ‘s ochtends onder de radar blijven, dat was de missie van YouTuber Nicolas Baeke. Toen een abonnee initieel met het idee kwam, was hij geïntrigeerd. Maar toch twijfelde hij even omwille van wat hem en zijn cameraman boven het hoofd zou hangen, mochten ze gepakt worden. De avondklok overtreden, die sinds 19 oktober 2020 geldt, zou hen elk 250 euro kosten. “We moeten gewoon echt maken dat we niet gepakt worden, dat ging er de hele tijd door mijn hoofd”, aldus Baeke. “Maar ik kende de consequenties, we namen een berekend risico.”

Nicolas en zijn cameraman beginnen hun avontuur in Oostende. “In het begin van de video, op de dijk van Oostende, zie je de stress gewoon in mijn ogen. Ik sta daar met een glas alcohol, en was bang dat wanneer ik mijn plan uit de doeken deed voor de intro, dat er net een combi voorbij zou rijden. Na een paar minuten al gepakt worden, dat had echt balen geweest.”

Dansen in de Overpoort

Ze worden niet opgemerkt en trekken verder naar Gent, waar ze eerst naar de stationsbuurt gaan en dan naar de Overpoort trekken, de uitgaansbuurt voor studenten in Gent. Overal is het quasi leeg. Nicolas staat er een paar minuten met luide muziek te dansen. “Het grappige is dat ik daar gestresseerd in de Overpoort stond, maar dat ik uit de koten wel megaveel lawaai en muziek hoorde. De kans is groot dat dat een kotfeestje was.” Ze panikeren even wanneer iemand uit een raam een sigaret komt roken en naar het duo staat te staren. Ze maken zich uit de voeten, want je weet maar nooit. Maar van politie is er in elk geval toch geen sprake: “Geen enkele combi gezien in Gent.”

Rond half vier arriveren ze bij hun voorlaatste halte: Antwerpen. “In Antwerpen merkte ik op dat de situatie wel wat anders lag, daar zagen we de politie toch wel een paar keer passeren.” Ondanks de aanwezigheid van de politie gebeurt er uiteindelijk niets. “In Antwerpen reden ze letterlijk voorbij onze neus, dat snapte ik niet goed. Het is niet we dat we niet opvielen, met ons cameragerief en dan nog het licht op de camera. Volgens mij boeide het hen niet zoveel.”

Eindhalte: Sint-Niklaas. Tot zijn grote opluchting wordt hij ook daar niet betrapt: “Ik was al blij dat we in Gent geraakt waren, dan kon ik tenminste al een video uploaden.” Baeke heeft 72.000 abonnees op YouTube, een overwegend jong publiek. Maar hij heeft niet het idee dat hij mensen aanzet om massaal de avondklok te gaan overtreden: “Integendeel, ik ben de sfeer gaan opsnuiven en er is eigenlijk gewoon echt niets te doen. Iedereen die zich afvraagt hoe de straten eruitzien tijdens de avondklok heeft nu zijn antwoord en moet het zelf niet meer uitzoeken.” Zelf heeft hij niet echt een uitgesproken mening over de avondklok: “In het begin had er niets tegen omdat ik de gedachtegang wel snapte. Maar als je dan hoort dat het ongrondwettelijk zou zijn, ja, dan ga je er toch al eens meer over nadenken.”