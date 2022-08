Vlaamse wielertoerist in levensgevaar na aanrijding door automobilist in Malmedy

Borgloon Automobi­list (24) die mama Valerie (45) dodelijk aanreed en vluchtmis­drijf pleegde, blijft aangehou­den: “Hij heeft haar niet gezien”

In de raadkamer is dinsdagvoormiddag beslist dat de verdachte van het dodelijk verkeersongeval in Borgloon aangehouden blijft. Dat bevestigt het Parket van Limburg. Bij het ongeval kwam de 45-jarige jogster Valerie (45) om het leven. De 24-jarige verdachte reed na het ongeval door, maar kwam zich later in het bijzijn van zijn vader alsnog melden bij de politie.

