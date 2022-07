Vlaamse waterbedrijven garanderen drinkwaterbevoorrading, ondanks droge zomer

In welke vakantie­lan­den drink je best geen kraantjes­wa­ter?

Het is iets waar we in België nog amper over nadenken: je draait de kraan open en er stroomt drinkbaar water uit. Toch is dat niet altijd het geval in andere landen die we soms als vakantiebestemming uitkiezen. Maar over welke landen gaat het dan? En waarom drinken we best niet van dat leidingwater?

