Vlaamse wapenexport gestegen tot absolute recordhoogte

De vergunde Vlaamse wapenexport heeft een nieuwe recordhoogte bereikt. Er werden vergunningen goedgekeurd ter waarde van minstens 412 miljoen euro, zo blijkt uit de maandverslagen van de Vlaamse dienst Controle Strategische Goederen. De oorlog in Oekraïne speelt voorlopig geen grote rol in die opmerkelijke stijging.

De Vlaamse wapenhandel bestaat voornamelijk uit uitvoer van technologieën, zoals onderdelen voor vliegtuigen, voertuigen en andere uitrustingen, die in de meeste gevallen bestemd zijn voor buitenlandse defensiebedrijven. Slechts in beperkte mate leveren Vlaamse bedrijven rechtstreeks aan buitenlandse strijdmachten. In 2021 was de export van die producten goed voor ongeveer 125 miljoen, maar vorig jaar is dat bedrag dus meer dan verdrievoudigd tot minstens 412 miljoen euro.

“Realiteit van de komende jaren”

"We hadden die stijging ook wel verwacht", zegt Diederik Cops van het Vlaams Vredesinstituut. "Dat is een gevolg van de defensiebudgetten die in de hele wereld aan het stijgen zijn sinds 2015-2016. De investeringsprogramma's die toen werden opgestart, bijvoorbeeld in de F-35, beginnen nu tot uiting te komen in de exportvergunningen."

"Deze snelle verhoging van het defensiebudget zal de realiteit van de komende jaren worden", vervolgt Cops, die erop wijst dat het investeringsprogramma van de F-35-gevechtsvliegtuigen nog decennialang blijft lopen. Belgische bedrijven produceren onderdelen voor het landingsgestel en de horizontale staartvlakken van die toestellen.

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne had in 2022 nog geen groot effect op de Vlaamse wapenexport. Vlaanderen heeft wel kogelwerende vesten en beschermende kledij uitgevoerd naar het land. "Maar het gaat maar om een paar honderdduizenden euro's", zegt Cops.

Het conflict leidt er wel toe dat heel wat landen hun defensiebudget nog verder optrekken. "Het effect van die investeringen gaan we binnen een paar jaar zien in de statistieken”, zo besluit hij.