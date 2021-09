Vlaamse vrouw krijgt gemiddeld 1,55 kinderen

In 2020 hadden vrouwen tussen 15 tot 49 jaar in het Vlaams Gewest gemiddeld 1,55 kinderen. Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) ligt daarmee 14 procent lager dan in 2010, toen het gemiddeld om 1,81 kinderen ging. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Delen per e-mail

In 2020 werden er 62.798 kinderen geboren van wie de moeder in het Vlaamse Gewest woont. Dat zijn er ruim 10 procent minder dan in het topjaar 2010.

De daling van het aantal geboorten tussen 2010 en 2020 weerspiegelt zich in een daling van het totale vruchtbaarheidscijfer. Dat is een samenvattende maat die aangeeft hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld zal krijgen.

Tussen 2010 en 2020 daalde het vruchtbaarheidscijfer bij vrouwen tussen 20 en 30 jaar, terwijl het na de leeftijd van 35 jaar licht toenam. Gemiddeld worden vrouwen dus op latere leeftijd moeder. In 2010 was dat nog op 29,7 jaar, terwijl dat in 2020 op 30,4 jaar is.

Buitenland

Vrouwen met een buitenlandse nationaliteit krijgen gemiddeld bijna een kind meer in vergelijking met vrouwen met de Belgische nationaliteit. Het totale vruchtbaarheidscijfer lag in 2020 op 2,32 bij buitenlandse vrouwen en op 1,43 bij Belgische vrouwen.

Vergeleken met 2010 is de totale vruchtbaarheid in 2020 opmerkelijk gedaald bij de Belgische vrouwen: van gemiddeld 1,72 naar 1,43 kinderen per vrouw. Dat laatste aantal ligt beneden de drempel van 1,5, wat beschouwd kan worden als een “zeer lage totale vruchtbaarheid”.

Lees ook