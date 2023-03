Vlaamse vrijwilligers houden van 18 maart tot 2 april opnieuw Lenteschoonmaak

ONZE OPINIE. Over 100 jaar zullen ze zich in een nieuwe, duurdere aflevering van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ verwonde­ren over ons huidige toiletbe­leid

“Waar een wij is, is een weg”, zo luidde ooit de slogan van CD&V. Maar waar een wij en een weg is, is niet altijd een WC. En dat is een probleem, weet CD&V - nog meer sinds ze onlangs haar geloften hernieuwde als partij van de ouderen. Maar een proper toilet op wandelafstand is niet alleen belangrijk voor mensen op leeftijd. Ook voor ouders van jonge kinderen is het soms een lijdensweg om er op tijd één te vinden.