Vlaamse Vereniging van Studenten trekt ten strijde tegen knip hoger onderwijs

Volgens de VVS zal die maatregel ervoor zorgen dat er minder studenten zullen afstuderen. Het zou jaarlijks gaan over 1.100 bachelorstudenten die hun diploma niet zouden halen. “Dat dit gebeurt in een tijd waarin deze profielen net zo hard nodig zijn in tal van knelpuntberoepen zoals leraren en zorgpersoneel, is onverdedigbaar”, klinkt het in de open brief.