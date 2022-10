Vlaamse Vereniging van Studenten pleit voor nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) herhaalt het pleidooi voor nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag. De studentenkoepel vraagt een duidelijke ‘consequence culture’, waarin daders voor hun verantwoordelijkheid worden gesteld, en een open en transparante communicatie om het vertrouwen van studenten echt terug te winnen, reageert de VVS vandaag in een persbericht op recente zaken die in de actualiteit kwamen.

Er vindt - in groten getale - grensoverschrijdend gedrag plaats op de universiteit of hogeschool. Dat is niet verwonderlijk, want de universiteit staat niet los van de samenleving. Hoewel het een algemeen probleem is, moet de verantwoordelijkheid binnen dat hoger onderwijsveld opgenomen worden, stelt de VVS.

De vereniging refereert onder meer aan de klacht van de VUB tegen de beruchte studentenvereniging Solvay na grensoverschrijdend gedrag. Ook het nieuws over de professor pedagogie van de KU Leuven die vorige week veroordeeld werd voor verkrachting, sloeg in als een bom. Hij zou in Nederland studentes hogere punten gegeven hebben in ruil voor seks.

Verantwoordelijkheid

De VVS wil open communicatie over het probleem. “Het debat mag daarbij niet verzanden in een heen-en-weer-gepalaver over procedures. We moeten ons de vraag stellen in hoeverre bepaalde machtsverhoudingen de deur naar grensoverschrijdend gedrag niet openzetten”, zegt VVS-voorzitter Julien De Wit. Er is een cultuurwijziging nodig in het beleid dat de hogescholen en universiteiten voeren.

Op de aangekondigde hoorzitting rond grensoverschrijdend gedrag, zal de VVS ervoor pleiten de belangen van het slachtoffer steeds op de eerste plaats te stellen. “Wij vragen een ‘consequence culture’, waarin daders van grensoverschrijdend gedrag niet weggezet worden als monsters, maar eerder voor hun verantwoordelijkheid worden gesteld. Enkel zo voorkomen we erger.”

Anonimiteit

Slachtoffers moeten die melding in alle anonimiteit en vertrouwen kunnen doen. In het recente standpunt Veilige Studietijd pleitte VVS daarom voor een extern meldpunt, naast het interne meldpunt van de instelling zelf, zodat de student zelf kan kiezen in het meldpunt dat die vertrouwt.

De VVS roept tot slot de media op om het gesprek over grensoverschrijdend gedrag “op een serieuze manier gaande te houden en kritisch te zijn voor onze onderwijsinstellingen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat studenten lastiggevallen worden door journalisten, zoals we de afgelopen dagen van vele studenten hoorden. Noch kunnen we accepteren dat de anonimiteit van slachtoffers doorbroken zou worden.”