Vlaamse Vereniging van Studenten: "Angst- en depressieve gevoelens bij studenten konden vermeden worden"

PROMOJA­GERS SUPERTIP. “Kortingen tot wel 84 procent in webshop Studio 100"

9:00 Zijn je kinderen ook verslingerd aan Bumba of K3? Of hebben ze het meer voor Nachtwacht en Campus 12? Volgens Promojagers België is dit het perfecte moment om hen te verrassen met stickers, een onesie of een ander accessoire van hun favoriet personage, want in de webshop van Studio 100 zijn stevige kortingen te scoren.