Vlaamse vaccinatiekosten vallen beter mee dan gedacht: 74 euro per Vlaming

CD&V wil eengemaakt distribu­tie­net­ta­rief in Vlaanderen: “Onbegrij­pe­lijk hoe gezinnen in dezelfde straat soms bijna 50 procent meer betalen”

CD&V wil dat er in de toekomst één distributienettarief komt in heel Vlaanderen. Nu verschillen de nettarieven afhankelijk van je woonplaats. “Het is niet meer uit te leggen dat er situaties bestaan waar gezinnen wonend in dezelfde straat voor een gelijk verbruik soms tot bijna 50 procent meer distributienetkosten moeten betalen”, zegt Vlaams Parlementslid en energie-expert Robrecht Bothuyne (CD&V).

6 februari