Vlaamse vaccinatiecentra krijgen volgende week meer dan 450.000 vaccins, meer dan verdubbeling

Een kleine 58 procent of ongeveer 230.000 dosissen daarvan zijn voor Vlaanderen. Bovendien is dat slechts het officiële cijfer, en kunnen de vaccinatiecentra in de praktijk bijna altijd zeven dosissen uit een flacon halen in plaats van de voorziene zes. Zorg en Gezondheid houdt in zijn planning wel rekening met zeven dosissen, en bij AstraZeneca zelfs met twaalf in plaats van de voorziene tien.