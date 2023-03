Vlaamse topministers vergaderen al negen uur over stikstofakkoord

De lijst met resterende knelpunten was in de loop van de avond kleiner geworden, maar een handvol échte struikelblokken blijven. Waar het schoentje het meeste knelt, is bij het toekennen van nieuwe vergunningen voor landbouwbedrijven en industrie. De stikstofnormen voor die eerste zijn veel strenger dan voor de tweede - CD&V wil dat gelijktrekken. Een mogelijk compromis is om de toegelaten stikstofuitstoot door landbouwers geleidelijk te verhogen tegen 2030, want dan is de totale stikstofvervuiling in Vlaanderen verder afgenomen. Ook de ‘rode’ landbouwbedrijven die verplicht moet sluiten blijven een heikele kwestie. Iedereen is het intussen wél eens dat er een nieuwe lijst nodig is op basis van de laatste meetgegevens.