Vlaamse test met zelfrijdende bus op dood spoor

Busje komt vanzelf: eerste autonome shuttle rijdt bezoekers naar grotten van Han

4 september Wie de grotten van Han bezoekt, kan zich van de parking naar de kassa laten vervoeren in een zelfrijdend busje. De primeur voor ons land is een huzarenstukje: de wegcode werd aangepast en verzekeraars lieten zich van hun creatiefste kant zien. “Dit voertuig is perfect in orde. Als er toch iets gebeurt, komt de verzekering tussenbeide – zoals bij elke andere busfirma.”