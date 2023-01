"Vlaamse steden en gemeenten worden duurzamer"

Het onderzoek peilde naar de realisatie van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. Die SDG’s maken deel uit van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die in 2015 door alle 193 lidstaten van de VN werd ondertekend. De zeventien doelstellingen moeten een moreel kompas zijn voor het beleid op alle niveaus.

Lees ook Vlaamse regering onderzoekt uitbesteding VDAB-taken aan gemeenten

Uit de resultaten voor 2022 in de Vlaamse steden en gemeenten blijkt dat die er sinds 2010 systematisch zijn op vooruitgegaan op vlak van duurzame ontwikkeling. “Dat is zeker het geval voor armoede, werk en economische groei en ongelijkheid”, aldus de onderzoekers. Voor gezondheid en welzijn is er een verbetering in preventie en verkeersveiligheid, maar een achteruitgang qua fysieke gezondheid.

Vermindering open ruimte

Een aantal andere SDG’s gingen er wel op vooruit sinds 2010, maar kenden de afgelopen jaren een terugval. Zo dalen in het onderwijs de aanwezigheidscijfers in het kleuteronderwijs en de deelname aan volwassenenonderwijs. Ook verantwoorde consumptie en productie kenden een kleine daling door de toename van afval. Sterke publieke diensten stonden door corona onder druk, met als gevolg dat de tevredenheid over gemeentebesturen en de loketdiensten daalde.

En sinds 2010 gaat het consequent slechter met ‘Leven op het land’. Redenen zijn de constante vermindering van de open ruimte en een vermindering van groene ruimten in 87 procent van de gemeenten.

Inkomen inwoners

Hoewel de centrumsteden afgelopen jaren een sterke inhaalbeweging maakten, blijven de cijfers op vlak van armoede, klimaat, veiligheid en publieke diensten opvallend slechter dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente. Tegelijk zijn de centrumsteden de trekkers op een aantal domeinen, zoals biologische landbouw, duurzame voeding, milieubewust handelen en innovatie.

Opvallend is ook dat een hoog mediaan inkomen van de inwoners een van de belangrijkste verklarende factoren is voor verschillen in SDG-scores tussen gemeenten. Hoe rijker de inwoners in een gemeente, hoe beter de cijfers.

De Vereniging van Vlaamse Steden is tevreden met de vooruitgang. “Het is goed dat deze monitoring elke gemeente uitdaagt om verder werk te maken van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, al kijken we hier ook naar de centrale overheden die over belangrijke hefbomen beschikken om gemeenten te ondersteunen”, aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG.