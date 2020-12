Vlaamse sportsector: “Deze maand nog oplossing voor vergoeding verenigingswerk nodig”

Grondwette­lijk Hof vernietigt regeling rond onbelast bijverdie­nen: “Dit stond in de sterren geschreven”

23 april Het Grondwettelijk Hof heeft de wet op het onbelast bijverdienen tot 6.000 euro per jaar ongrondwettelijk verklaard. Het Hof is van oordeel dat de regeling op verschillende punten in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Het systeem blijft wel nog overeind voor prestaties die tot eind dit jaar geleverd worden. “Het stond in de sterren geschreven dat deze wet ging vernietigd worden”, zegt Groen-Kamerlid Evita Willaert. De drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB, die zelf de regeling aanvochten, zijn verheugd over de beslissing en vragen nu een oplossing voor wie met een inkomensverlies te maken krijgen.