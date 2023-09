Vlaamse Sportfederatie wil dat overheid 150 euro lidgeld terugbetaalt

September is lidgeldmaand. Het is geen verrassing dat ook wie wil sporten, dieper in de buidel moet tasten. 7 op de 10 sportclubs verhoogden in de afgelopen jaren hun lidgeld met gemiddeld 15 procent. Dat is een drempel voor velen. De Vlaamse Sportfederatie, de koepelorganisatie van sportclubs, pleit daarom voor een jaarlijkse belastingvermindering van 150 euro per sporter.