Vlaamse Sportfederatie vraagt om sportactiviteiten voor kinderen niet te schrappen

Mondmasker­plicht? Afkoelings­week? Dit ligt vandaag tijdens onderwijs­over­leg op tafel en dit zeggen de deelnemers daarover

12:20 Woensdag overleggen de onderwijskoepels, de bonden, CLB’s, gezondheidsexperts en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over hoe de toenemende besmettingscijfers in vooral de lagere scholen moeten worden aangepakt. Het onderwijsveld wil komaf maken met het test- en quarantainebeleid dat ervoor zorgt dat klassen of zelfs hele scholen moeten sluiten. Daarnaast liggen ook ventilatie, mondmaskerplicht en misschien zelfs een afkoelingsweek op tafel. We polsen naar de stellingnames van de deelnemers aan het overleg.