Vlaamse Sociale Bescherming verstrekte vorig jaar ruim 3,3 miljard euro aan zorgbudgetten

Afgelopen jaar heeft de Vlaamse Sociale Bescherming meer dan 3,3 miljard euro verdeeld aan bijna 375.000 zorgbudgetten. Dat blijkt vrijdag uit het jaarrapport van de verplichte verzekering voor iedereen die in het Vlaams Gewest woont en ouder dan 25 is.

De Vlaamse Sociale Bescherming is zowat de laag Vlaamse sociale zekerheid die bovenop de federale sociale zekerheid komt. Ze voorziet in maandelijkse zorgbudgetten voor onder meer zwaar zorgbehoevenden, personen met een handicap en ouderen met zorgnood, maar investeert daarnaast ook rechtstreeks in Vlaamse zorgvoorzieningen. Het systeem wordt mee gefinancierd via de zorgpremie die elke Vlaming jaarlijks betaalt bij zijn mutualiteit. In 2022 bedroeg deze 58 of 29 euro.

Het grootste deel van de uitgaven van de Vlaamse Sociale Bescherming, namelijk 2,4 miljard euro, ging afgelopen jaar naar investeringen in de residentiële ouderenzorg. Daarnaast ging ook 68 miljoen euro naar de hulp bij het aanschaffen van een mobiliteitshulpmiddel, zoals een rolstoel of krukken.

Niet te missen zijn de drie cash tegemoetkomingen voor individuen die aanzienlijke zorg nodig hebben. Zo konden meer dan 272.200 zwaar zorgbehoevenden genieten van een maandelijks budget van 135 euro. Dit was goed voor 407,3 miljoen euro.

Het Vlaams zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is dan weer een budget voor 65'+ers met een zorgnood (tot 683 euro per maand). In 2022 kregen 87.029 personen dit zorgbudget, goed voor 307,5 miljoen euro. Dat zijn iets minder personen dan het jaar ervoor maar zij kregen doorgaans wel een hoger bedrag.

Dan is er ook een vaste groep van mensen met een mentale of fysieke beperking die aanspraak maken op een maandelijks budget van 300 euro. In 2022 bleef het aantal stabiel, aangezien dit zorgbudget niet meer is toegekend aan nieuwe groepen. In totaal werd daaraan 58,4 miljoen euro gespendeerd.

“De betaalbaarheid van onze uitstekende zorg in Vlaanderen is een terechte bezorgdheid en staat dan ook hoog op de agenda”, reageert Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V). “Ik ben daarom heel tevreden dat we sinds januari 2023 een hoger zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden hebben kunnen realiseren. Specifiek voor bewoners van woonzorgcentra hebben we daarenboven het zorgbudget voor ouderen versterkt vanaf april 2023.”