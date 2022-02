Vlaamse Scholierenkoepel ontgoocheld over mondmaskerplicht in secundair

Verlinden over blijvende mondmasker­plicht in cultuursec­tor: "Ik denk niet dat het een ongelofe­lijk zware beperking is”

Het Overlegcomité besliste vandaag om vanaf volgende week over te schakelen op code oranje. In de horeca hoeven klanten geen mondmasker meer te dragen, net als wie gaat dansen in een discotheek. In de cultuursector blijven de mondmaskers nog aanwezig in onder andere de cinema of het theater. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaf tekst en uitleg bij VRT NWS.

11 februari