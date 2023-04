Vlaamse regeringspartijen voorzichtig positief over ‘basisbaan’ van Rousseau: “Blij dat Vooruit onze lijn volgt”

Volgens Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert past het voorstel van Rousseau binnen het partijprogramma van de liberalen. “Blij dat Vooruit onze lijn volgt, die we al jaren verdedigen", reageert hij. Open Vld pleit er al langer voor om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in tijd. “Ik stel voor dat we dit op de regeringstafel brengen. Als Vooruit haar zusterpartij PS overtuigd krijgt, kunnen we echt vooruit.”

Ook bij N-VA klinkt mild enthousiasme. “Onze sociale zekerheid is er voor mensen in nood. Niet voor mensen die halsstarrig weigeren bij te dragen tot onze maatschappij”, aldus N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw. De partij ijvert al langer voor een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in tijd, iets wat ondenkbaar is voor de Waalse socialisten. “Minister Dermagne heeft tot nu toe nog geen enkele activeringsmaatregel op tafel gelegd. Sterker nog, hij is er binnen de regering-De Croo zelfs in geslaagd om de werkloosheidsuitkeringen fors te verhogen, zónder voorwaarden. Gaat Vooruit in het vervolg wél tegen haar Franstalige zusterpartij durven ingaan?”, vraagt Anseeuw zich dan ook af.

Gemeenschapsdienst

Sammy Mahdi, voorzitter van CD&V, begrijpt dan weer niet hoe het kan dat Vooruit een half jaar geleden nog fel gekant was tegen een gelijkaardig voorstel van de Christendemocraten. “Toen kregen we van Conner te horen dat we werklozen naar de grond stampen”, merkt Mahdi op. “Onterecht. Voor wat, hoort wat.”

Dat Rousseau in hetzelfde voorstel ook de verplichte gemeenschapsdienst wil afschaffen, begrijpt de CD&V-voorzitter niet. “Dat systeem heeft Crevits (als toenmalig minister van Werk, red.) ingevoerd om mensen die al een jaar werkloos zijn ook om een minimale tegenprestatie te vragen. Onbegrijpelijk dat je dat zou schrappen, dat is toch niet teveel gevraagd als je al een jaar een werkloosheidsuitkering krijgt?”