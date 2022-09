Vlaamse regering zit opnieuw samen om te onderhandelen over begroting en steunpakket

De Vlaamse regering zit vandaag opnieuw samen om te onderhandelen over de begroting en over het steunpakket waarmee ze de burgers door de energiecrisis wil helpen. Gisteren ging de Vlaamse regering uiteen zonder akkoord.

De Vlaamse regering zat sinds gisterenochtend samen om een akkoord te vinden over de begroting en over het steunpakket waarmee ze de gezinnen en bedrijven door de energiecrisis wil helpen. Rond 22 uur zijn de onderhandelingen opgeschort. Voordien was minister-president Jan Jambon (N-VA) ook al overgeschakeld op bilaterales met de verschillende regeringspartijen.

Volgens een bron is er “hard en constructief” gewerkt en gaan de gesprekken vandaag gewoon verder. Andere bronnen laten verstaan dat het water te diep was om gisterenavond of in de loop van de nacht te landen. Hoe diep het water precies is en waarop de gesprekken stroever lopen, wilde niemand kwijt. Bedoeling is om nu een aantal voorstellen en scenario’s verder door te rekenen in werkgroepen.

“Ik hoop dat we nu snel knopen kunnen doorhakken”, reageert minister Lydia Peeters (Open Vld) aan ‘VTM Nieuws’. “Het is vijf voor twaalf. Er liggen tal van moeilijkheden op tafel. Mensen, gezinnen en bedrijven hebben veel vragen en eisen. We moeten daadkracht tonen.”

Volgens minister Bart Somers (Open Vld) moeten “de mensen die werken en de lagere middenklasse” geholpen worden. “Ze hebben het vandaag moeilijk en hebben het minst voordeel bij de indexering van de lonen. Ze geraken moeilijk rond. Mensen die werken moeten we een duwtje in de rug geven.”

Minister Matthias Diependaele (N-VA) zegt dat “we niet weten aan welke crisis we beginnen”. “We weten niet of we een sprint moeten trekken of een marathon moeten lopen”, aldus Diependaele. “Je kan geen marathon lopen als je start met een sprint. Dat is een bezorgdheid. We weten niet hoelang dit zal duren. Het is een beetje zoals met de coronacrisis. We hebben onderweg moeten bijsturen omdat we niet hadden gedacht dat het zo lang zou duren. Dat kan hier ook weleens het geval zijn.”

Maandag wordt minister-president Jan Jambon sowieso in het Vlaams Parlement verwacht voor zijn Septemberverklaring. In die verklaring doet de regering traditioneel de grote lijnen van haar beleid en begroting voor het komende jaar uit de doeken.

