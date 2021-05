Vlaamse regering zet De Croo onder druk met ‘Plan van de vrijheid’

PROVINCIE LUIK Auto negeert rood licht, raakt vast tussen de slagbomen en wordt ei zo na door trein gegrepen

7 mei Een automobiliste is afgelopen dinsdag aan een drama ontsnapt aan een overweg in het Luikse Tilff (Esneux). De bestuurster van een Mercedes negeerde het rode licht en probeerde de dalende slagbomen nog snel voor te zijn. Een voorligger die hetzelfde had gedaan, belandde in een file waardoor de Mercedes geen kant meer op kon. Een technische camera van Infrabel filmde het incident.