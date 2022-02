Vlaamse regering wil 1,2 miljard euro aan groenestroomcertificaten uit energiefactuur halen

ONZE OPINIE. 1 regio, 11 ener­gie-intercommu­na­les, 11 verschil­len­de tarieven voor distribu­tie van elektrici­teit en gas

Alle Vlamingen zijn gelijk. Behalve als het op de energiefactuur aankomt. Dan blijkt de plek waar u het licht aansteekt of het gasvuur opendraait doorslaggevend voor een deel van de kosten die u betaalt. Dat zit zo. Vlaanderen telt elf energie-intercommunales en die hanteren allemaal een ander distributietarief. De één is wat duurder voor gas en wat goedkoper voor elektriciteit. Bij de ander is het omgekeerd. En sommigen zijn over de hele lijn duurder. Het verschil is soms erg groot.

