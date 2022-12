Vlaamse regering verplicht Oekraïense vluchtelingen om zich in te schrijven bij VDAB

Het conflict in Oekraïne is bijna een jaar aan de gang. Oekraïense vluchtelingen die in België aanbelanden, vallen tijdelijk onder een beschermend statuut. Ze krijgen een leefloon maar zijn in tegenstelling tot werklozen niet verplicht om zich te registeren bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) brengt daar nu verandering in: “Ik wil er samen met de lokale besturen toe komen dat elke Oekraïense vluchteling zich inschrijft bij de VDAB. Dat verhoogt hun kansen op een job.”

Minister Brouns zal daarvoor contact leggen met alle steden en gemeenten. Daarnaast bereidt Brouns een decreet voor die van de inschrijving bij VDAB een sluitende verplichting maakt.

In totaal zijn vandaag ‘maar’ één op de drie Oekraïense vluchtelingen op beroepsactieve leeftijd (16-64 jaar) in Vlaanderen aangemeld bij VDAB. En van die aangemelde Oekraïense inwijkelingen heeft ‘maar’ één op de drie een job gevonden. Die cijfers moeten omhoog, vindt de Vlaamse regering.

Van opvang naar werk

Terwijl de aandacht eerst vooral ging naar huisvesting voor de Oekraïense nieuwkomers, verschuift de focus nu dus stilaan naar tewerkstelling. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) verwijst daarvoor naar een derde maatregel die vandaag werd beslist: “We hebben met Vlaanderen de Oekraïense vluchtelingen altijd ten volle ondersteund qua opvang en andere initiatieven. Vlaanderen riep voor die huisvesting ook een ‘Taskforce’ in het leven: die we gaan nu meer inzetten om de begeleiding naar werk te ondersteunen. Dat leidt tot minder druk op de huisvesting en opvanginitiatieven zelf.”

“Werken is en blijft de belangrijkste factor voor integratie in onze Vlaamse samenleving”, klinkt het daarover in koor bij ministers Brouns en Diependaele.

Actiever matchen

Coalitiepartner Open Vld juicht de maatregelen toe, maar houdt tegelijk druk op de ketel, en formuleert enkele concrete maatregelen. Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld): “De Vlaamse overheid hoeft niet langer te wachten op de federale overheid. De VDAB moet veel actiever gaan matchen en zich niet beperken tot louter inschrijven. Ga na welke vacatures er zijn voor hen en vergelijk ze actief met de profielen van de vluchtelingen. Breng de vluchteling in contact met de werkgever die de gepaste vacature heeft. En meer algemeen: organiseer jobdagen, waarbij je werkgevers in de regio rond bijvoorbeeld een opvangdorp samenbrengt met de vluchtelingen zelf. Daar waar men dat gedaan heeft (op initiatief van de stad), bleek dat een succes. Want vaak worden taal- of andere praktische problemen zo snel opgelost.”

