Vlaamse regering verlengt compensatieregeling in kinderopvang

Minister Vandenbrou­c­ke over de coronabaro­me­ter: "Hoop is dat we snel naar code oranje kunnen gaan, maar zover zijn we nu nog niet”

Vrijdag besliste het Overlegcomité eindelijk over de lang verwachte coronabarometer. Dat de barometer start met de wijzer in het rood, belet niet dat er versoepelingen op komst zijn. Toch blijft de boodschap volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) “voorzichtig blijven”. Dat zegt hij in gesprek met HLN LIVE.

22 januari