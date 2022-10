Vlaamse regering verhoogt factuur van 100.000 gezinnen met baby’s en peuters: “Dit is niet uit te leggen”

Aanrijtijd civiele bescher­ming is te lang, volgens studie

De aanrijtijd van de civiele bescherming in complexe of dringende situaties is te lang. Dat blijkt uit een studie die onderzoekers van de universiteiten van Hasselt en Luik hebben uitgevoerd en waarvan de resultaten woensdag in de Kamer werden voorgesteld. Voor dringende situaties zou dat voor hun partners hoogstens een uur mogen zijn, maar in sommige gevallen is het soms twee uur wachten.

26 oktober