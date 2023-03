Vlaamse regering uit elkaar zonder stikstofakkoord: Jambon doet CD&V ultiem voorstel met bijkomende tegemoetkomingen

updateHet ultieme stikstofoverleg van de Vlaamse regering is mislukt, meldt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. N-VA en Open Vld hebben CD&V uiteindelijk toch nog bijkomende tegemoetkomingen gegeven, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) na afloop van de onderhandelingen. “Ik hoop, écht, uit de grond van mijn hart dat deze tegemoetkomingen de christendemocraten in staat zullen stellen om in te stemmen met dit voorstel. De bal ligt nu in het kamp van CD&V”, aldus Jambon. Bekijk hieronder zijn verklaring aan de pers.

Tijdens het overleg tussen ministers van N-VA, Open Vld en CD&V werd zondagavond alvast een unaniem akkoord bereikt over het Geïntegreerd Landbouwbeleid, liet Jambon weten. Maar de angel zit in het stikstofdossier. “Twee van de drie regeringspartijen hebben het voorstel aanvaard. De conceptnota is bijgevolg goedgekeurd”, zei de minister-president.

“Ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik er écht alles, maar dan ook álles aan gedaan heb om met de héle regering tot een akkoord te komen. N-VA en Open Vld blijven bereid om CD&V de hand te rijken”, volgens Jambon.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

N-VA en Open Vld hebben nog “enkele bijkomende en zeer concrete tegemoetkomingen” op tafel gelegd. Daarmee moet CD&V aan de slag. “Het is nu aan de christendemocraten om finaal hun positie te bepalen ten aanzien van de beslissing van vandaag, van de concrete bijkomende tegemoetkomingen en ten aanzien van de Vlaamse regering”, zei Jambon.

Wat er gebeurt als CD&V toch niet akkoord gaat, daarover wilde de regeringsleider niet speculeren: “Ik hoop, écht, uit de grond van mijn hart dat deze tegemoetkomingen de christendemocraten in staat zullen stellen om in te stemmen met dit voorstel. We kunnen nu tal van hypothetische scenario’s verzinnen. De bal ligt nu in het kamp van CD&V. Ik wacht op hun antwoord.”

Regering in chaos?

Verkiezingen uitschrijven of een alternatieve meerderheid vormen, kan Jambon niet. “Als CD&V er niet in meegaat, volgt er een regering in chaos”, legt Lattrez uit in de video hierboven.

De enige overblijvende optie is dan een minderheidskabinet. Daarbij moeten N-VA en Open Vld voor elk dossier bekijken met de andere partijen in het Vlaams parlement hoe toch een meerderheid gevormd kan worden. “Allemaal heel erg moeilijk”, besluit Lattrez.

KIJK. In dit natuurgebied is de impact van stikstof te zien

‘Deblokkeringsvoorstel’

Jambon heeft eerder dit weekend samen met minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een ‘deblokkeringsvoorstel’ op tafel gelegd, maar dat zou voor coalitiepartner CD&V nog niet ver genoeg gaan. Zelf had de Vlaamse regeringsleider gezegd dat hij voor het einde van deze week een akkoord wilde.

Volledig scherm De Vlaamse regering bij de eedaflegging op 2 oktober 2019: Matthias Diependaele (Financiën, N-VA), Wouter Beke (Welzijn, CD&V), Zuhal Demir (Omgeving, N-VA), Ben Weyts (Onderwijs, N-VA), Bart Somers (Samenleven, Open Vld), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Hilde Crevits (Landbouw, CD&V), Benjamin Dalle (Media, CD&V) en Lydia Peeters (Mobiliteit, Open Vld). © Photo News

Volledig scherm De Vlaamse regering in de huidige constellatie: Matthias Diependaele (Financiën, N-VA), Benjamin Dalle (Media, CD&V), Zuhal Demir (Omgeving, N-VA), Bart Somers (Samenleven, Open Vld), Hilde Crevits (Welzijn, CD&V), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Ben Weyts (Onderwijs, N-VA), Lydia Peeters (Mobiliteit, Open Vld) en Jo Brouns (Landbouw, CD&V) © BELGA

Eerder raakte al bekend dat elf van de dertien knelpunten in het dossier zijn uitgeklaard, inclusief de rode lijst met bedrijven die verplicht moeten sluiten. Er bleven twee grote knelpunten over. De belangrijkste is het onderscheid in vergunningsregels tussen de landbouw en de industrie.

Daarnaast is er discussie over de zogenaamde saldering. Als er in de buurt van een natuurgebied drie landbouwbedrijven liggen en één daarvan stopt, moet de uitstootmarge van dat bedrijf (deels) naar de twee resterende kunnen overgaan, vindt CD&V.

KIJK OOK. Partijvoorzitter De Wever en zijn Vlaamse N-VA-ministers kwamen zondagmiddag samen in Antwerpen voor noodberaad