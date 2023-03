Vlaamse regering uit elkaar zonder stikstofakkoord: Jambon doet CD&V ultiem voorstel met bijkomende tegemoetkomingen, maar “CD&V heeft al neen gezegd”

updateHet ultieme stikstofoverleg van de Vlaamse regering is mislukt. Ondanks bijkomende tegemoetkomingen van N-VA en Open Vld aan CD&V, hebben de christendemocraten aan minister-president Jan Jambon laten weten dat het “ultieme voorstel” voor hen niet voldoet. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen. “Jambon probeert de bal in ons kamp te leggen, maar we hebben al neen gezegd. De bal blijft in het kamp van Jambon liggen om te komen tot een beter akkoord. Als men ons eruit wil, moet men maar op zoek naar een alternatieve meerderheid met Groen en Vooruit”, klinkt het.

Na afloop van de onderhandelingen zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zondagavond nog dat de bal in het kamp van de CD&V lag. “Ik hoop, écht, uit de grond van mijn hart dat deze tegemoetkomingen de christendemocraten in staat zullen stellen om in te stemmen met dit voorstel. De bal ligt nu in het kamp van CD&V”, aldus Jambon. Bekijk hieronder zijn verklaring aan de pers.

Tijdens het overleg tussen ministers van N-VA, Open Vld en CD&V werd zondagavond alvast een unaniem akkoord bereikt over het Geïntegreerd Landbouwbeleid, liet Jambon weten. Maar de angel zit in het stikstofdossier. “Twee van de drie regeringspartijen hebben het voorstel aanvaard. De conceptnota is bijgevolg goedgekeurd”, zei de minister-president.

“Ik kan naar eer en geweten zeggen dat ik er écht alles, maar dan ook álles aan gedaan heb om met de héle regering tot een akkoord te komen. N-VA en Open Vld blijven bereid om CD&V de hand te rijken”, volgens Jambon.

N-VA en Open Vld hebben nog “enkele bijkomende en zeer concrete tegemoetkomingen” op tafel gelegd. Daarmee moet CD&V aan de slag. “Het is nu aan de christendemocraten om finaal hun positie te bepalen ten aanzien van de beslissing van vandaag, van de concrete bijkomende tegemoetkomingen en ten aanzien van de Vlaamse regering”, zei Jambon.

Wat er gebeurt als CD&V toch niet akkoord gaat, daarover wilde de regeringsleider niet speculeren: “Ik hoop, écht, uit de grond van mijn hart dat deze tegemoetkomingen de christendemocraten in staat zullen stellen om in te stemmen met dit voorstel. We kunnen nu tal van hypothetische scenario’s verzinnen. De bal ligt nu in het kamp van CD&V. Ik wacht op hun antwoord.”

“Njet”

Maar volgens CD&V is dat antwoord al duidelijk: “njet”. De Vlaamse christendemocraten vinden dat Jambon verder moet zoeken naar een beter akkoord. “Wij stellen vast dat er geen consensus is in de regering en dat men van ons lijkt te verwachten dat we uit de regering zouden stappen als we niet meteen akkoord gaan”, zegt een regeringsbron. “Dat is absoluut niet onze intentie. Maar wat op tafel lag, konden we niet goedkeuren”, klonk het nog.

Ook een andere CD&V-bron bevestigt dat CD&V helemaal niet van plan is zelf uit de regering te stappen. “Men probeert ons misschien buiten te werken. Maar wij blijven aandringen op een beter akkoord. Als men met ons geen akkoord wil vinden, moet men maar op zoek naar een wisselmeerderheid met (oppositiepartijen, red.) Groen en Vooruit”.

Regering in chaos?

Verkiezingen uitschrijven of een alternatieve meerderheid vormen, kan Jambon niet, aangezien het Vlaams Parlement een legislatuurparlement is en er enkel een nieuwe meerderheid kan komen na een constructieve motie van wantrouwen waarin meteen een alternatieve meerderheid op de been wordt gebracht. “Als CD&V er niet in meegaat, volgt er een regering in chaos”, legt VTM-journalist Karel Lattrez uit in de video hierboven.

De enige overblijvende optie is dan een minderheidskabinet. Daarbij moeten N-VA en Open Vld voor elk dossier bekijken met de andere partijen in het Vlaams parlement hoe toch een meerderheid gevormd kan worden. “Allemaal heel erg moeilijk”, besluit Lattrez.

Oppositiepartijen: “Ongeziene crisis”

Oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang willen dat het Vlaams parlement zo snel mogelijk samenkomt, na de mislukte stikstofonderhandelingen van zondagavond. Dat zegt PVDA-fractieleider Jos D’Haese in de nacht van zondag op maandag op Twitter. “De crisis in de Vlaamse regering is totaal”, klinkt het. “Het onvermogen van deze Vlaamse regering heeft een toppunt bereikt”, hekelt ook Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens in een communiqué. Janssens wil dat Jambon vandaag in het parlement verantwoording komt afeggen.

Groen wil eveneens dat Vlaams minister-president Jan Jambon zich maandag komt verantwoorden “voor de ongeziene crisis”. Groen-fractieleider Björn Rzoska vraagt via Twitter een bijeenkomst in plenaire vergadering maandag om 14 uur.

‘Deblokkeringsvoorstel’

Jambon heeft afgelopen weekend samen met minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een ‘deblokkeringsvoorstel’ op tafel gelegd, maar dat gaat voor coalitiepartner CD&V nog niet ver genoeg. Zelf had de Vlaamse regeringsleider gezegd dat hij voor het einde van deze week een akkoord wilde.

Volledig scherm De Vlaamse regering bij de eedaflegging op 2 oktober 2019: Matthias Diependaele (Financiën, N-VA), Wouter Beke (Welzijn, CD&V), Zuhal Demir (Omgeving, N-VA), Ben Weyts (Onderwijs, N-VA), Bart Somers (Samenleven, Open Vld), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Hilde Crevits (Landbouw, CD&V), Benjamin Dalle (Media, CD&V) en Lydia Peeters (Mobiliteit, Open Vld). © Photo News

De extra tegemoetkomingen zouden te maken hebben met de twee voornaamste knelpunten in het dossier, zeggen bronnen aan persagentschap Belga. Zo zou er voor het extern salderen — het principe dat de stikstofuitstootrechten van een stoppend landbouwbedrijf deels kunnen doorgeschoven worden naar nabijgelegen boeren — een tegemoetkoming op tafel liggen. Er zou tegen december een milieueffectenrapport (MER) komen en als die MER positief zou zijn, zou meteen met het principe kunnen gestart worden.

Ook rond het veelbesproken significantiekader met de vergunningsregels voor industrie en landbouw zou er een extra stap richting CD&V gezet zijn. Zo zou het kader in 2025 volledig kunnen herbekeken worden en als het stikstofbad voldoende leeggelopen zou zijn, zouden er sneller hogere drempels kunnen komen voor de landbouw.

Volledig scherm De Vlaamse regering in de huidige constellatie: Matthias Diependaele (Financiën, N-VA), Benjamin Dalle (Media, CD&V), Zuhal Demir (Omgeving, N-VA), Bart Somers (Samenleven, Open Vld), Hilde Crevits (Welzijn, CD&V), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), Ben Weyts (Onderwijs, N-VA), Lydia Peeters (Mobiliteit, Open Vld) en Jo Brouns (Landbouw, CD&V) © BELGA

